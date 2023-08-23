Экс-дизайнер АвтоВАЗа нафантазировал новую «Волгу»

Бывший дизайнер АвтоВАЗа Василий Маркин представил, как могла бы выглядеть новая «Волга».

Художник представил «Волгу» в кузовах седан и универсал. Дизайн опирается на компоновочную схему с ДВС в составе, рассказал Маркин телеграм-каналу «Автопоток».

Отсылками к классическим «Волгам» стали трехобъемный силуэт и широкая задняя стойка кузова без окна.

Маркин участвовал в проектах рестайлинга Granta, трудился над внешностью концептов Lada Vesta Sport и XRay Sport, а также Vision 4x4. Сейчас работает старшим дизайнером экстерьеров в техническом центре Hyundai Motor Europe в немецком Рюссельсхайме.

Идея о возрождении «Волги» обсуждается. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что Горьковский автозавод занимается поиском технологического партнера для перезапуска бренда.