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Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Постоянный посетитель новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео, как две юные медведицы Стрелка и Белка играли кабачками и грызли их, подпрыгивая и ныряя.

Самые популярные в августе овощи — кабачки выдали белым медведям — маме Герде и двум дочерям — Белке и Стрелке. Малышки активно стали использовать овощи как игрушку, которой можно в процессе перекусить.

В зоопарке медведей кормят морской рыбой, хлебом с рыбьим жиром внутри, морковью, яблоками, морской капустой, мясом. Летом и осенью в их рацион добавляют арбузы, дыни, ранетки, кабачки, тыквы.

Медвежата появились у пары белых медведей Герды и Кая в четвертый раз в декабре 2022 года. Девочек назвали Белка и Стрелка.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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