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Иноагент Моргенштерн извинился перед Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России) заявил, что устал покорять Америку и хочет вернуться на российский музыкальный рынок.

«Простите меня, я больше не буду пытаться (работать) на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой», — сказал музыкант в подкасте.

Моргенштерн выразил надежду, что за время миграции в США не потерял связь с российской аудиторией, которую назвал «нашими людьми».

Музыкант признался, что следит за русскими чартами, и сделал вывод — рэп слушателям больше неинтересен, а он как раз хочет попробовать себя в новом жанре.

«Следующая песня будет для души, для нашей души», — сказал Моргенштерн.

Артист уехал из России через некоторое время после начала военной спецоперации. Он пытался покорить музыкальную индустрию США, но ничего не вышло. Рэпер решил, что в Америке не музыка, а сплошная коммерция.

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