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Вышел первый трейлер «Мятежной луны» Зака Снайдера

Источник:
Sibnet.ru
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Фантастический блокбастер «Мятежная луна» режиссера Зака Снайдера — один из самых ожидаемых проектов 2023 года, создатели показали первый трейлер фильма.

Действие «Мятежной луны» разворачивается во вселенной, которую контролирует коррумпированное правительство Материнского Мира. Его власть поддерживает армия Империума, которая подчиняется регенту Бализариусу.

Однажды солдаты Империума приземляются на мирной луне Вельд и требуют от местных жителей весь урожай, чтобы обеспечить армию. На сборы им дают несколько недель, но местные не намерены безропотно подчиняться.

Фермер Гуннар и Кора вместе отправляются на поиски воинов, готовых помочь Вельде и, возможно, наконец побороть Империум. Кора — бывший член Империума, спасением Вельды она надеется искупить вину за свое прошлое.

Фильм будет разделен на две части с разными датами выхода. Первую часть «Мятежная Луна: Дитя Огня» покажут 22 октября, а вторую — «Мятежная Луна: Дарующий шрамы» — 19 апреля 2024 года.

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