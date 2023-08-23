Microsoft добавит ИИ в Paint

Корпорация Microsoft планирует обновить приложение для рисования Paint, интегрировав в него инструменты искусственного интеллекта (ИИ), используемые в Bing Image Creator.

Основываясь на технологии, используемой в Bing Image Creator, новые функции в Paint позволят пользователям создавать изображения на основе текстового описания, сообщает портал Windows Central.

Ожидается, что на боковой панели инструментов появится кнопка «Magic Paint», которая позволит генерировать картинки с помощью текстового ввода. После этого созданное изображение можно будет редактировать и дорабатывать на холсте.

Нововведение ожидается с выходом ближайшего крупного обновления Windows 11. Точная дата пока не сообщается.

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