Замораживание пенсионных накоплений, частые кризисы и низкая доходность могут стать причиной отказа граждан от участия в программе добровольных сбережений.

Программа добровольных сбережений граждан начнет действовать в России с 1 января 2024 года. Сбережения будут формироваться из регулярных взносов с зарплаты и пенсионных накоплений (новые поступления заморожены с 2014 года). Пенсионный фонд будет инвестировать деньги граждан в ценные бумаги с высокой степенью защиты.

Участие в программе позволит получать прибавку к пенсии каждый месяц. Одна часть будет страховой (государственной), другая — сформируется за счет накоплений.

«Из-за многократного замораживания пенсионных накоплений и высокой степени глобальной неопределенности доверие населения к инструментам долгосрочного накопления сейчас очень низкое», — сказала Forbes.ru проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

По словам старшего брокера «БКС Мир инвестиций» Сергея Голенищева, целевая аудитория программы — средний класс — с осторожностью относится к НПФ: с одной стороны, из-за непрозрачности этого института, с другой — из-за его высокой зарегулированности.

«Зачем в это ввязываться, если можно просто положить деньги на депозит под 8% и иметь возможность в любой момент их забрать. НПФ непрозрачны — у людей не будет возможности проверить и влиять на то, во что инвестируются их активы, какова реальная отдача», — сказал Голенищев.