Загитову уличили в грубом нарушении ПДД

Фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, в котором она как будто бы едет за рулем автомобиля, при этом машина проезжает на запрещающий сигнал светофора.

В ролике видно, что автомобиль проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре горит зеленый свет для пешеходов.

На видео с другого ракурса черный внедорожник пересекает перекресток. Однако цвет светофора на ролике не виден.

Водителя машины на видеозаписи не видно. Загитова видео не комментировала.

Фигуристка получила водительские права в 2020 году, когда ей исполнилось 18 лет.

Штраф за проезд на красный сигнал светофора составляет до 5 тысяч рублей. В случае остановки инспектором ГИБДД водителю может грозить лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.