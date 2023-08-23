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Загитову уличили в грубом нарушении ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, в котором она как будто бы едет за рулем автомобиля, при этом машина проезжает на запрещающий сигнал светофора.

В ролике видно, что автомобиль проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре горит зеленый свет для пешеходов.


На видео с другого ракурса черный внедорожник пересекает перекресток. Однако цвет светофора на ролике не виден.

Водителя машины на видеозаписи не видно. Загитова видео не комментировала.

Фигуристка получила водительские права в 2020 году, когда ей исполнилось 18 лет.

Штраф за проезд на красный сигнал светофора составляет до 5 тысяч рублей. В случае остановки инспектором ГИБДД водителю может грозить лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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