Детектив на вечер: пять российских мини-сериалов

Интриги, расследования и захватывающий сюжет: в последние годы российские режиссеры стали снимать детективы, заслуживающие внимания. В топ-5 вошли новейшие мини-сериалы, которые погружают в расследования с первых минут.

«Контуженный»

2023 год, восемь серий, режиссер: Михаил Вассербаум, 18+

В ролях: Кирилл Полухин, Антон Батырев, Денис Старков

В центре сюжета командир спецназа Дмитрий Чистяков. Однажды он получает серьезное ранение головы. Последствия травмы все чаще дают о себе знать. Герою приходится уйти со службы, избегать физических нагрузок и пить таблетки.

Близкий друг помогает Чистякову поступить на службу в криминальную полицию на должность референта, но буквально на следующий день друг погибает при странных обстоятельствах. Все выглядит как самоубийство, только Чистяков в это не верит и начинает свое расследование.

Желание найти виновного и жажда справедливости провоцируют эмоциональный всплеск. Герой понимает, что вместе с болезнью он обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной на месте преступления, он может видеть чужие воспоминания.

Где смотреть: Wink, Кинопоиск, Иви

«Кошка»

2023 год, восемь серий, режиссер: Карен Оганесян, 18+

В ролях: Анастасия Тодореску, Екатерина Вилкова, Анатолий Белый

Главная героиня Оксана Кошкина после неудач в личной жизни возвращается в полицию как раз в том момент, когда в городе начинают пропадать дети. Руководство не горит желанием никого разыскивать, пока среди похищенных не оказывается дочь начальника отдела Сергея Седова.

Фото: © кадр из сериала «Кошка»

Параллельно расследованию о пропаже подростков рассказывается личная история Кошки. Она пережила серьезную психологическую травму в детстве, но потрясения на работе все чаще возвращают воспоминания. Оказывается, что ее детская трагедия связана с похитителями детей.

Где смотреть: Wink, Кинопоиск, START, Okko, PREMIER

«Танцы в темноте»

2023 год, четыре серии, режиссер: Алексей Праздников, 18+

В ролях: Александр Пашков, Дарья Румянцева, Дарья Кукарских

В центре сюжета — загадочное убийство молодого сына фермера Василия Тищина, которого застрелили из снайперской винтовки. Убийство произошло ровно в тот день, когда на него хотела переписать свою долю в бизнесе его жена Яся.

Яся становится жертвой череды неудач: полгода назад она потеряла зрение. От взрыва погиб ее отец, который был бизнес-партнером отца ее мужа. В итоге весь бизнес доставался отцу убитого Василия — Игорю Тищину, а Яся осталась без отца, мужа и зрения.

Детективы пытаются понять, что за «проклятие» преследует молодую девушку, и кто виноват в загадочных смертях вокруг нее.

Где смотреть: Wink, Кинопоиск, START, Okko, PREMIER, Иви

«Кочевница»

2022 год, четыре серии, режиссер: Дмитрий Магонов, 18+

В ролях: Татьяна Казючиц, Всеволод Болдин, Константин Силаков

Главная героияня детектива — следователь Виктория Беляева. Она единственная в отделе, у кого нет семьи. Поэтому именно ей достаются все командировки.

Фото: © кадр из сериала «Кочевница»

Когда в Ярославле при скандальных обстоятельствах убивают московского полковника МВД, именно Беляеву командируют в город. Героиня должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки.

Первый, кого она встречает в Ярославле — ее бывший возлюбленный, Сергей Лиманов. Он разыскивает свою пропавшую жену-актрису — ту самую женщину, которая разлучила их с Викторией.

Где смотреть: Wink,Кинопоиск, START, Okko, PREMIER, Иви

«Женский приговор»

2022 год, четыре серии, режиссер: Алексей Праздников, 18+

В ролях: Дарья Ленда, Наталья Бурмистрова, Владимир Колганов

Сериал разворачивается в 1980-е годы. Судья Ирина Полякова вынуждена вести процесс над молодым рок-музыкантом, которого обвиняют в серийных убийствах. По советским законам ему грозит высшая мера, а Ирина не горит желанием осуждать человека на смерть, но все же берется за работу.

К рассмотрению дела привлечены народные заседатели Надежда и Наталья. Они очень разные, и у каждой свои проблемы: одна не может найти общий язык с дочерью-бунтаркой, другая влюблена в коллегу, который считает ее блатной профессорской дочкой и потому презирает.

Так дело о маньяке, убившем шесть девушек, объединяет трех женщин — судью, педагога и врача.

Где смотреть: Wink, Кинопоиск, START, Okko, PREMIER, Иви