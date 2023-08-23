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Как скрыть сторис в Telegram?

Источник:
Sibnet.ru
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Новая функция в Telegram — сторис не пользуется большой популярностью и часто мешает пользователям. Как за пару минут отключить и не видеть чужие сторис?

Сторис или истории в Telegram, — формат исчезающих через 6-48 часов постов в приложении, которые видны другим пользователям сверху в виде кружков. Опция сторис появляется после установки обновления для приложения Telegram до версии 9.6.4 в iOS или 9.7.0 в Android и более актуальных. 

Сначала функцию получили обладатели премиум-аккаунта. Руководство мессенджера анонсировало, что все пользователи получат эту функцию, но пока не каждый может создавать сторис.

Многие пользователи недовольны появлением сторис малоизвестных людей и не хотят их видеть сверху приложения. Есть возможность скрыть сторис отдельных людей. Для этого надо зажать пальцем кружок сторис, выбрать пункт «Скрыть истории», они отправятся в архив. Затем можно повторить это для сторис других людей.

Фото: © скришот

Если появляются сторис человека, с которым общение давно прекратилось, можно удалить его контакт. Для этого надо открыть профиль, вызвать меню и нажать на «Удалить контакт».

Полностью отключить раздел сторис в Telegram нельзя. Только если удалить приложение и установить более старую версию.

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