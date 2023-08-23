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Вышел трейлер российского хоррора «Телекинез»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер мистического триллера «Телекинез» показ эффектные кадры будущей картины от режиссера «Закрытой школы» Константина Максимова.

Действие фильма «Телекинез» развернется в Москве в 1977 году. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя дар телекинеза.

Вдохновением для сюжета послужила история Нинель Кулагиной, которая в 1960-х годах заявила, что владеет телекинезом, и ее способности в течение 20 лет изучали в нескольких НИИ.

Главные роли в картине исполнили Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер и Евгений Коряковский.

Мистический триллер «Телекинез» выйдет в прокат с 7 сентября.

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