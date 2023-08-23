Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет 22 августа в больнице после продолжительной болезни.

Кутуньо скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане, у него был рак предстательной железы, сообщает агентство ANSA со ссылкой на менеджера исполнителя.

Тото Кутуньо — итальянский певец и композитор. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri.

Певец прославился своей песней «L’italiano». Также он побеждал на конкурсе «Евровидение» в 1990 году в Загребе.