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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о способности России взять Харьков

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Кривонос
Фото: Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Украинская армия может попасть в окружение под Харьковом и сдать город войскам РФ, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«При наращивании усилий они (ВС РФ) могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины», — сказал Кривонос на YouTube-канале «Прямой».

Военный отметил, что сейчас российская армия наносит успешные удары на этом направлении, и дальнейшие поражения ВСУ здесь приведут в итоге к окружению Харькова.

Кривонос с марта 2019 года по декабрь 2020 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2019 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика
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