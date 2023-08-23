Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о способности России взять Харьков

Украинская армия может попасть в окружение под Харьковом и сдать город войскам РФ, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«При наращивании усилий они (ВС РФ) могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины», — сказал Кривонос на YouTube-канале «Прямой».

Военный отметил, что сейчас российская армия наносит успешные удары на этом направлении, и дальнейшие поражения ВСУ здесь приведут в итоге к окружению Харькова.

Кривонос с марта 2019 года по декабрь 2020 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2019 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.