Исследователи попытались объяснить причину провала Threads

Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Аналитики посчитали, что отсутствие цельной концепции, инновационной функциональности, инерции и недоработанный продукт стали факторами, отталкивающими пользователей от новой социальной сети Threads.

Threads получила критику за неудобный интерфейс, отсутствие необходимых функций, таких как хештеги, и недостаточно эффективную систему поиска, сообщает Time со ссылкой на отчеты аналитиков. Это вызвало разочарование у пользователей, и они ушли в другие соцсети.

Создатели Threads не поняли привлекательности Twitter, предоставившего значительные преимущества в области миграции контента и удержания подписчиков. Пользователям просто было непонятно зачем им менять привычную соцсеть на новое, но такое же.

В первые 7 часов во Threads зарегистрировались более 10 миллионов пользователей, спустя неделю — 100 миллионов. Спустя полтора месяца с момента выхода платформа начала терять пользователей практически с такой же скоростью.