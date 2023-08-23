НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Исследователи попытались объяснить причину провала Threads

Источник:
Sibnet.ru
325 0
Threads на смартфоне
Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фото: © Dave Adamson / Unsplash License

Аналитики посчитали, что отсутствие цельной концепции, инновационной функциональности, инерции и недоработанный продукт стали факторами, отталкивающими пользователей от новой социальной сети Threads.

Threads получила критику за неудобный интерфейс, отсутствие необходимых функций, таких как хештеги, и недостаточно эффективную систему поиска, сообщает Time со ссылкой на отчеты аналитиков. Это вызвало разочарование у пользователей, и они ушли в другие соцсети.

Создатели Threads не поняли привлекательности Twitter, предоставившего значительные преимущества в области миграции контента и удержания подписчиков. Пользователям просто было непонятно зачем им менять привычную соцсеть на новое, но такое же.

В первые 7 часов во Threads зарегистрировались более 10 миллионов пользователей, спустя неделю — 100 миллионов. Спустя полтора месяца с момента выхода платформа начала терять пользователей практически с такой же скоростью.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Как скрыть сторис в Telegram?
Правительство США затребовало беспрецедентный доступ к данным TikTok
Чат‑бот напугал пользователей загадочным видео
WhatsApp разрешил отправку «тяжелых» фотографий
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
6962
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
9834
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
13155
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
13707
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
16116
0
Как выбрать
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
21.08.23, 12:46
2099
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
18069
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18037
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
15123
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
15136
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Обнаружена самая адская планета
Россия выпустила антиматериальную винтовку «Астарта»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

usacomp

Никогда не играйте в азартные игры с государством.

-CIIAPTAK-

Лучше бы давали квартиры за стаж работы,как было в СССР,а то придумали вампиры свою ипотеку,тупо рабство!

kygear

Через 15 лет Или ишак или падишах или вложения или Я.

Удавиков

она ещё входила в рабочую группу, которая занималась внесением поправок и изменением в конституции, при...