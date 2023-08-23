Microsoft добавила Python в Excel

В бета-версию Microsoft 365 был включен язык программирования Python, позволяя пользователям выполнять расширенный анализ и визуализацию данных прямо в Excel.

Согласно заявлению генерального менеджера Microsoft Стефана Киннестранда, обновление позволяет «манипулировать данными и анализировать информацию в Excel с помощью графиков и библиотек Python, а затем использовать формулы, диаграммы и сводные таблицы Excel для дальнейшего уточнения своих идей».

Это нововведение предоставляет пользователям возможность осуществлять сложный анализ данных внутри привычной среды Excel, что, несомненно, упростит и ускорит рабочий процесс.

Создатель языка программирования Python Гвидо ван Россум выразил свою радость по поводу тесной интеграции Python и Excel. Согласно его словам, он ожидает, что оба сообщества найдут новые интересные применения в этом сотрудничестве, расширив возможности каждого продукта.

Python в Excel будет доступен для пользователей в рамках подписки на Microsoft 365 во время бета-тестирования новой версии продукта. Однако после завершения внутреннего тестирования «некоторые функции будут ограничены без доступа по платной лицензии».