НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

Источник:
Sibnet.ru
369 1
Генерал Сергей Суровикин
Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Генерал Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ.

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении», — цитирует РБК источник, знакомый с ситуацией.

Также о снятии Суровикина с поста главкома ВКС сообщили журналисты Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и Ксения Собчак.

Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», генерала отстранили сразу после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но официальный указ вышел только сейчас.

О местонахождении Суровикина нет достоверных сведений с конца июня, когда произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генерала якобы арестовали из-за того, что он во время мятежа встал на сторону Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эту информацию «одним из примеров спекуляций и пересудов».

Суровикин занимал должность главкома ВКС с 31 октября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года — командующий Объединённой группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 — замкомандующего.

Еще по теме
Очередные украинские дроны летели на Россию
Украина получит 42 истребителя F‑16
Полковник из США заявил о пропаже оружия для Украины
Американский разведчик назвал поставляемую Украине технику мусором
смотреть все
Оборона #Армия #Военная политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Обнаружена самая адская планета
Россия выпустила антиматериальную винтовку «Астарта»
Обсуждение (1)
Картина дня
Генерал Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
Путин подтвердил запуск программы добровольных сбережений граждан
Киев получил первую партию ракет SCALP
Продажу вейпов с ароматизаторами ограничат
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Батя на диване

а кто тебе говорит что он белый и пушистый? я ни одного политика такого не знаю,тебе говорят что рассматривают...

d6w58vnowu

А что произойдёт с экономикой, если все одновременно станут одинаково богатыми толстосумами?Лень всегда...

number10

Все спортсмены, выезжающие за границу, защищают там честь страны со знаменем в руках. А если человек...

Иркут 69

От души посмеялся. Раньше то все по Давосам и Парижам... а теперь по пампасам и танцам с бубнами 😀😀