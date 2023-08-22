Генерал Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

Генерал Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ.

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении», — цитирует РБК источник, знакомый с ситуацией.

Также о снятии Суровикина с поста главкома ВКС сообщили журналисты Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и Ксения Собчак.

Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», генерала отстранили сразу после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но официальный указ вышел только сейчас.

О местонахождении Суровикина нет достоверных сведений с конца июня, когда произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генерала якобы арестовали из-за того, что он во время мятежа встал на сторону Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эту информацию «одним из примеров спекуляций и пересудов».

Суровикин занимал должность главкома ВКС с 31 октября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года — командующий Объединённой группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 — замкомандующего.