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Путин подтвердил запуск программы добровольных сбережений граждан

Источник:
ТАСС
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Программа добровольных сбережений граждан начнет действовать в России с 1 января 2024 года, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подписал закон о ведении в России нового инструмента сбережений для граждан в июле 2023 года. Особенностью программы является предоставляемая гражданам возможность формировать долгосрочные сбережения при стимулирующей поддержке государства.

Воспользоваться программой сможет любой гражданин с 18 лет. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который в дальнейшем будет инвестировать средства.

Сбережения можно будет формировать за счет отдельных добровольных взносов или ранее сформированных пенсионных накоплений. Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей.

Фонд будет инвестировать деньги граждан в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги с высокой степенью защиты. Для участников программы запустят стимулирующие меры: государственное софинансирование в первые три года, а также налоговый вычет.

Сбережениями можно будет распорядиться через определенный период участия в программе, минимальный срок договора с НПФ составит 15 лет. До истечения этого срока выплаты смогут получать те, кто вышел на пенсию. Забрать средства в любой момент также можно при особых жизненных ситуациях — например, если нужны деньги на дорогостоящее лечение.

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