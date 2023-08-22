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Удачливый майнер-одиночка самостоятельно добыл блок биткоина

Источник:
РБК
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Одиночный майнер 18 августа сумел самостоятельно добыть блок биткоина и получить за него вознаграждение в размере 6,25 BTC — по текущему курсу он заработал более 160 тысяч долларов.

Отмечается, что с учетом мощности его оборудования в 1 Пхеш/с вероятность такого события была крайне мала — при такой производительности добыть блок самостоятельно можно один раз за восемь лет.

Схожий случай невероятной удачи произошел в январе 2022 года — тогда майнер-одиночка с оборудованием совокупной производительностью 126 Тхеш/с также сумел добыть целый блок биткоина.

За это он получил те же 6,25 биткоина, но с учетом курса его вознаграждение составило порядка 270 тысяч долларов. Математики посчитали, что вероятность такого события составляла 1 к 1,36 миллиону.

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Экономика #Деньги
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