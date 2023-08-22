Зафиксировано самое резкое подорожание подержанных машин

Автомобили с пробегом в России растут в цене пятый месяц подряд, причем в августе был зафиксирован самый резкий скачок цен в 2023 году.

Так, средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке в августе составила 1,47 миллиона рублей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 3,8% (или 54 тысячи рублей) больше, чем в июле.

По сравнению с августом 2022 года подержанные машины подорожали на 18,5% (на 230 тысяч рублей). При этом легковушки на вторичном рынке дорожают по-разному в зависимости от модели и возраста.

К примеру, трехлетний кроссовер Toyota RAV4 за год прибавил в цене в среднем 21%, пятилетний внедорожник Lada 4x4 подорожал на 10%, а семилетний Hyundai Solaris — на 29%.