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Продажу вейпов с ароматизаторами ограничат

Источник:
«Известия»
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Правительство получит право определять перечень ароматизаторов к вейпам, запрещенных к продаже. Запрет вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Минздрав уже подготовил соответствующий список, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства. В него вошли пищевые ароматизаторы фруктов и овощей, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица.

Также в черный список включены подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, кофеин, гуарана и таурин. Кроме того, упомянуты лекарственные средства, биологически активные добавки, витамины и аминокислоты.

При этом Ассоциация компаний розничной торговли выступает против включения в перечень запрещенных веществ пищевых ароматизаторов, пищевых добавок, а также солевого никотина. По ее мнению, фактически это приведет к запрету оборота вейпов.

Организация указывает, что такая мера может привести к появлению рынка незаконной торговли, на котором не будет контролироваться безопасность устройств. Кроме того, сократятся налоговые отчисления легальных участников в бюджет.

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