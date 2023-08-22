Эрдоган прилетит к Путину ради зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, главной темой переговоров станет возобновление зерновой сделки.

Анкара считает ненормальным функционирование черноморского коридора без участия Москвы, пишет Yeni Safak со ссылкой на источники в турецком правительстве. Отмечается, что Эрдоган уверен, что стороны смогут найти компромисс.

По итогу телефонных переговоров в начале августа лидеры Турции и России договорились провести очную встречу. Канцелярия Эрдогана утверждала о согласии российского президента посетить Турцию.

Однако Кремль уточнил, что переговоры не обязательно пройдут в Турции, так как Владимир Путин в нынешних условиях должен быть в стране и ему тяжело осуществлять какие-то международные визиты.

Турецкий президент рассказывал, что ожидает Путина в августе, но точная дата не называлась. Сам Путин на пресс-конференции 29 июля, комментируя возможность встречи с Эрдоганом, сказал: «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим».