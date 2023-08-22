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Россия создала беспилотник с искусственным интеллектом

Источник:
РИА Новости
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Российские разработчики представили беспилотный летательный аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, которому не нужен оператор.

БПЛА весит около 30 килограммов, в зависимости от метеоусловий дрон может находиться в воздухе полтора-два часа. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 километров в час, передает РИА Новости.

Свое состояние в полете беспилотник контролирует самостоятельно за счет искусственного интеллекта, способного с помощью предиктивной аналитики принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться.

По замыслу конструкторов, беспилотники смогут самостоятельно заряжаться, используя специальный порт. После выполнения задач БПЛА возвращается в порт, где идет его подзарядка, при этом такое устройство будет поддерживать сразу несколько аппаратов.

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