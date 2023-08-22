Россия создала беспилотник с искусственным интеллектом

Российские разработчики представили беспилотный летательный аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, которому не нужен оператор.
БПЛА весит около 30 килограммов, в зависимости от метеоусловий дрон может находиться в воздухе полтора-два часа. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 километров в час, передает РИА Новости.
Свое состояние в полете беспилотник контролирует самостоятельно за счет искусственного интеллекта, способного с помощью предиктивной аналитики принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться.
По замыслу конструкторов, беспилотники смогут самостоятельно заряжаться, используя специальный порт. После выполнения задач БПЛА возвращается в порт, где идет его подзарядка, при этом такое устройство будет поддерживать сразу несколько аппаратов.