Россия создала беспилотник с искусственным интеллектом

Российские разработчики представили беспилотный летательный аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, которому не нужен оператор.

БПЛА весит около 30 килограммов, в зависимости от метеоусловий дрон может находиться в воздухе полтора-два часа. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 километров в час, передает РИА Новости.

Свое состояние в полете беспилотник контролирует самостоятельно за счет искусственного интеллекта, способного с помощью предиктивной аналитики принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться.

По замыслу конструкторов, беспилотники смогут самостоятельно заряжаться, используя специальный порт. После выполнения задач БПЛА возвращается в порт, где идет его подзарядка, при этом такое устройство будет поддерживать сразу несколько аппаратов.