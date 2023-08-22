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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич 5» и «Москвич 8» выйдут в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Производство моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» начнется в 2024 году, сообщил директор завода Ханс-Петер Мозер на форуме IMAF.

На форуме «Москвич 5» и «Москвич 8» не показали. Также автопроизводитель готовит еще одну новинку в 2026 году. Однако ее название не раскрывается.

Габариты «Москвич 5» будут: длина — 4505 миллиметров, ширина — 1850 миллиметров, высота — 1698 миллиметров, написал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Авто получит мотор 1,5 литра мощностью 149 лошадиных сил в комплектации с вариатором или двигатель 1,5 литра мощностью лошадиных сил с преселективным роботом. Привод — только передний.

«Понятно, что Москвич 5 будет дороже Москвича 3. Думаю, что в ценах сегодняшнего дня это 2,5-2,7 миллиона рублей», — отметил Кадаков.

В основе «Москвича 8» лежит JAC X7. Габариты авто: длина — 4776 миллиметров, колесная база — 2750 миллиметров. Мотор — турбированный, объемом 1,5 литра, мощностью 174 лошадиных сил. Коробка передач — робот с двумя сцеплениями. Тоже только передний привод.

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