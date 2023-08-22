Киев получил первую партию ракет SCALP

Украина получила первую партию французских ракет SCALP, сообщил украинский посол во Франции Вадим Омельченко. По его словам, ракеты уже «неплохо себя зарекомендовали».

«Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо», — сказал дипломат в интервью изданию «Левый берег».

Франция приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты SCALP в начале июля. 6 августа в Сети появилось видео, в котором президент Владимир Зеленский по случаю празднования Дня воздушных сил расписывается на поверхности французской ракеты.

Ракеты SCALP-EG класса «воздух-земля» представляют собой французскую версию британских ракет Storm Shadow. Ее дальность составляет порядка 500 километров, она предназначена для поражения железобетонных бункеров, складов боеприпасов и других укрепленных целей.

Минобороны России 15 августа сообщило, что российские средства ПВО в зоне конфликта на Украине сбили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG.