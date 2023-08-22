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Центробанк выпустил монеты с белкой

Источник:
Sibnet.ru
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Памятные монеты с белкой
Фото: © Банк России

Банк России выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная».

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом три рубля расположено рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны. На монете номиналом 25 рублей изображены две белки под сосновой веткой, а на монете номиналом 100 рублей — две белки, которые заготавливают корм на зиму, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса.

На золотых монетах номиналом 50 и 100 рублей изображена белка. На монете номиналом 10 тыс. рублей — белки с двумя бельчатами на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса.

Серебряные монеты из 925 пробы номиналом три рубля, 25 рублей и 100 рублей выпущены в количестве 5 тысяч, 1 тысяча и 75 единиц соответственно.

Монеты из золота 999 пробы номиналом 50 и 100 рублей изготовлены в количестве 1 тысяча каждая. Золотая монета номиналом 10 тысяч рублей имеет тираж 50 штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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