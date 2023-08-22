Определено точное место падения «Луны-25»

Специалисты Института прикладной математики РАН смоделировали траекторию движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли.

Согласно математическому моделированию, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14.58 мск 19 августа, сообщается в телеграм-канале института.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее сообщил, что авария межпланетной станции «Луна-25» произошла из-за неисправности двигателя. По его словам, установка отключилась позже установленного срока.

Двигатель вместо запланированных 84 отработал 127 секунд. Это привело к более серьезному изменению высоты станции над поверхностью Луны по сравнению с расчетным, которые предполагали, что «Луна-25» снизится до 18 километров.