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Определено точное место падения «Луны-25»

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Института прикладной математики РАН смоделировали траекторию движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли.

Согласно математическому моделированию, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14.58 мск 19 августа, сообщается в телеграм-канале института.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее сообщил, что авария межпланетной станции «Луна-25» произошла из-за неисправности двигателя. По его словам, установка отключилась позже установленного срока.

Двигатель вместо запланированных 84 отработал 127 секунд. Это привело к более серьезному изменению высоты станции над поверхностью Луны по сравнению с расчетным, которые предполагали, что «Луна-25» снизится до 18 километров.

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