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Лаврова встретили на саммите БРИКС танцами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в ЮАР, где он будет представлять Москву на саммите БРИКС. Главу российского МИД встретили народными танцами.

Судя по опубликованным кадрам, Лаврову понравилась неожиданная встреча — он присоединился к полуобнаженным танцорам, похлопал выступающим, после чего показал большой палец.

Президент России Владимир Путин принял решение не ехать на саммит. Вместо этого он примет на нем участие в дистанционном формате. По словам российского лидера, его присутствие в России в настоящее время «важнее».

Весной Международный уголовный суд выписал ордер на арест российского президента. Судьи инкриминируют Путину «незаконную депортацию населения с оккупированных территорий Украины» в Россию.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, что было бы «безрассудно и неконституционно».

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Политика #Мир #Россия
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