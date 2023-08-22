НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Wink выпустит документальный сериал о ММА «Большая битва»

Источник:
Sibnet.ru
216 0

Первый трейлер и постер документального сериала об ММА «Большая битва» появился в Сети, премьера проекта состоится 22 сентября в видеосервисе Wink.

Зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире — ММА (смешанных боевых искусств). В сериале ответят на вопросы: как за два десятилетия, ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом.

Также в проект войдут истории легендарных тренеров и школ. В нем расскажут, как растили будущих чемпионов, покажут обратную сторону боев.

«Хотим рассказать про единоборства и не знакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки», — сказал шоураннер сериала Сергей Бондарчук.

Еще по теме
Объявлена дата премьеры сериала «Плакса» от Сергея Жукова
Опубликован топ-10 популярных фильмов первой половины 2023 года
Составлен топ самых популярных сериалов
Вышел трейлер фильма «Крецул» про российского дзюдоиста
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Обнаружена самая адская планета
Россия запустит 6G: как изменится мобильная связь?
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Самое обсуждаемое
50
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
48
Российская экспедиция на Луну провалилась
44
Назван единственный путь для победы Украины
43
НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»
31
Образ Сталина изменили в новом учебнике истории