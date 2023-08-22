Wink выпустит документальный сериал о ММА «Большая битва»

Первый трейлер и постер документального сериала об ММА «Большая битва» появился в Сети, премьера проекта состоится 22 сентября в видеосервисе Wink.

Зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире — ММА (смешанных боевых искусств). В сериале ответят на вопросы: как за два десятилетия, ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом.

Также в проект войдут истории легендарных тренеров и школ. В нем расскажут, как растили будущих чемпионов, покажут обратную сторону боев.

«Хотим рассказать про единоборства и не знакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки», — сказал шоураннер сериала Сергей Бондарчук.