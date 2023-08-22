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Вышел трейлер фильма «Эренгард: Искусство соблазнения»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix выпустил трейлер фильма «Эренгард: Искусство соблазнения», снятого по одноименному роману баронессы и писательницы Карен Бликсен.

По сюжету, великая герцогиня вымышленного королевства Бабенхаузен хочет посадить на трон своего робкого сына. Она нанимает молодого человека Казота, который называет себя знатоком в любовных делах, чтобы тот обучил молодого человека искусству соблазнения.

План герцогини срывается, и семейство вынуждено бежать из дворца. А сам Казот влюбляется во фрейлину Эренгард и приходит к выводу, что ничего не понимает в романтических чувствах.

Премьера фильма «Эренгард: Искусство соблазнения» состоится 14 сентября на Netflix.

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