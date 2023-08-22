Рома Зверь приехал на Донбасс после осуждения СВО

Музыкант Роман Билык (лидер группы «Звери») выступил перед военными на Донбассе, ранее он осуждал военную спецоперацию.

Рома «Зверь» выступил для бойцов ОБТФ «Каскад». На Донбассе музыканта ждали давно, сообщил военкор Семен Пегов. Некоторые каскадовцы признались, что росли на песнях «Зверей».

На видео, опубликованном военкором, Роман Билык в каске знакомится с бойцами. Он выстрелов у него закладывает уши и певцу говорят: «Ну, вы артисты, конечно, такой интересный народ».

Ранее группа «Звери» осуждала военную спецоперацию, а в июне концерт «Зверей» на ПМЭФ отменили из-за позиции Билыка.