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«Сибирская колибри» попала на видео в Канске

Источник:
Sibnet.ru
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Необычно большая бабочка-бражник, похожая на птицу колибри, попала на видео в Канске. 

Жители сняли на видео летающее существо на клумбе. Оно быстро махало крыльями и длинным хоботком добывало нектар словно птица-колибри.

Это бабочка-бражник — крупное насекомое с обтекаемым телом и узкими крыльями. Самые быстрые из бабочек развивают скорость до 50 километров в час и зависают над цветком.

Бражники — теплолюбивые насекомые, но многие виды активно мигрируют летом и залетают на территории, лежащие значительно севернее мест их размножения.

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Жизнь #Гео #Красноярск
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