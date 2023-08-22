«Сибирская колибри» попала на видео в Канске

Необычно большая бабочка-бражник, похожая на птицу колибри, попала на видео в Канске.

Жители сняли на видео летающее существо на клумбе. Оно быстро махало крыльями и длинным хоботком добывало нектар словно птица-колибри.

Это бабочка-бражник — крупное насекомое с обтекаемым телом и узкими крыльями. Самые быстрые из бабочек развивают скорость до 50 километров в час и зависают над цветком.

Бражники — теплолюбивые насекомые, но многие виды активно мигрируют летом и залетают на территории, лежащие значительно севернее мест их размножения.