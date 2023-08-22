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Женщина в Кузбассе протащила мужа на капоте и врезалась в авто. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина с мужем на капоте пронеслась по улицам Междуреченска и врезалась в другую машину, до инцидента супруги поссорились.

Видео с аварией из Кузбасса, в которой машина с человеком на капоте врезается в другую, и пассажир отлетает на дорогу, появилось в соцсетях 21 августа.

ДТП зафиксировано вечером в понедельник, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. 41-летняя водитель Toyota Ipsum влетела в Mazda 6, стоявшую на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

Выяснилось, что супруги поссорились, и мужчина оперся на капот автомобиля, чтобы препятствовать жене. Но она начала движение.

Мужчина получил различные травмы, его доставили в больницу. Женщина объяснялась в отделе полиции. В момент аварии она была трезва. Проводится проверка.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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