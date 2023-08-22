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Эксперт рассказал, что может стать причиной возгорания смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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разбитый смартфон
Фото: © Ali Abdul Rahman / Unsplash License

Аккумулятор смартфона может загореться из-за падений и повреждений оболочки батареи, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Замена аккумулятора рекомендуется каждые два-три года, рассказал Муртазин «Радио Sputnik». Он отметил, что еще одной причиной возгорания может стать зарядка некачественным или поддельным зарядным устройством.

Чтобы избежать возгорания, нужно менять аккумулятор раз в два-три года и следить за его состоянием. Нельзя использовать смартфон со вздутым аккумулятором и оставлять его под прямыми солнечными лучами.

Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется отключать некоторые функции телефона, поддерживать зарядку на 20-80% и не забивать память устройства до последнего гигабайта.

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