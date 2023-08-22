Клава Кока нашла любовь в телешоу

Певица Клава Кова призналась, что счастлива с новым избранником, которого нашла благодаря телепроекту «Сердце Клавы».

Съемки реалити-шоу «Сердце Клавы» стартовали в середине июля. В шоу Клава Кока будет искать возлюбленного. Но еще до выхода проекта на экран певица призналась, что избранник уже найден.

Коллега артистки Егор Крид сомневается в успешном исходе отношений. Он тоже участвовал в «Холостяке» и не верит в реальность чувств на камеру. Но Клава Кока с ним не согласна.

«Он (Крид) сказал, это плохая идея, и расстроился, что я иду на проект. Егор отметил, там все не по-настоящему и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», — рассказала артистка «СтарХиту».

Неизвестно, действительно ли Клава Кока нашла любовь на проекте или это пиар будущего шоу.

Реалити-шоу «Сердце Клавы» покажут на канале «Пятница!», дата премьеры пока неизвестна.