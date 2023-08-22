Иосиф Сталин в новом едином учебнике по истории больше не будет «тираном и зверем», упор сделали на его роль как главнокомандующего страны — победительницы нацизма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса, и других это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем "преступный сталинский режим" — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал Мягков на пресс-конференции.

По словам представителя РВИО, объективность заключается в представлении Сталина в новом учебнике как верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественно войны, который принимал участие в планировании крупных операций и выдвинул видных военачальников на ключевые посты, а также «четко защищал интересы советской внешней политики».

Мягков отметил, что учебник основан на «непреложных фактах истории».

С нового учебного года в школах будет единый учебник по истории для 10-х и 11-х классов. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам, а также добавили раздел про спецоперацию на Украине.