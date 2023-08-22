НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Образ Сталина изменили в новом учебнике истории

Источник:
Sibnet.ru
290 3

Иосиф Сталин в новом едином учебнике по истории больше не будет «тираном и зверем», упор сделали на его роль как главнокомандующего страны — победительницы нацизма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса, и других это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем "преступный сталинский режим" — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал Мягков на пресс-конференции.

По словам представителя РВИО, объективность заключается в представлении Сталина в новом учебнике как верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественно войны, который принимал участие в планировании крупных операций и выдвинул видных военачальников на ключевые посты, а также «четко защищал интересы советской внешней политики».

Мягков отметил, что учебник основан на «непреложных фактах истории».

С нового учебного года в школах будет единый учебник по истории для 10-х и 11-х классов. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам, а также добавили раздел про спецоперацию на Украине.

Еще по теме
Школьников научат бороться с вражескими дронами
ТОП-15 курсов по Deep Learning: платное и бесплатное обучение
Сорваны сроки сдачи шести школ в Новосибирске
Как пересдать ЕГЭ в 2023 году
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Обнаружена самая адская планета
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Россия запустит 6G: как изменится мобильная связь?
Обсуждение (3)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

saxat

Всё ищут-ищут способы, ходы как нагнуть Россию. Потом получают по сопатке, успокаиваются лет на сто и...

DRAGONWAY

Это в каких же условиях F-16 может уровняться с Су-35? На земле?

47343

В том что Русские И Украинцы поубивают друг друга

mosquito__2010

С - 400 аплодируют аналитикам потенциального воздушного боя между этими прекрасными воздушными машинами.