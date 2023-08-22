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Первый канал сообщил дату выхода «Давай поженимся»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ларисы Гузеевой

Новый сезон шоу «Давай поженимся!» выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала.

Ведущими проекта будут Лариса Гузеева и Роза Сябитова, а астролога Василису Володину заменит другой человек. Кто это будет, пока не сообщается.

Шоу «Давай поженимся!» пропало из эфира Первого канала спустя некоторое время после начала СВО. Новые выпуски не выходили больше года.

«Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью», — цитируют РИА Новости Гузееву.

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