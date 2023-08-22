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Вакцину от алкоголизма изобрели в США

Источник:
Sibnet.ru
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Пышечная
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американские ученые создали вакцину от алкоголизма, один укол станет прорывом в борьбе с зависимостью.

Сотрудники Медицинского центра и Медицинского колледжа Векснера Университета штата Огайо считают, что алкоголики страдают гормона радости дофамина.

Ученые провели исследование на приматах, которое показало, что однократное введение в организм обезьян генного препарата приводит к длительному восстановлению в головном мозге уровня дофамина, пишет британский журнал Nature Medicine.

Исследование сводится к выводу, что восстановление в организме уровня гормона радости должно уменьшить употребление алкоголя и предотвратить возобновление приема спиртного после воздержания.

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