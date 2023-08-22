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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Очередные украинские дроны летели на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Киев пытался атаковать Россию четырьмя беспилотниками, они были уничтожены, пострадавших нет, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, два беспилотника обнаружили средства ПВО. Их подавили комплексы РЭБ. Дроны потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два БПЛА обнаружили и уничтожили средствами ПВО над территорией Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале написал, что дроны перехватили в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме.


«Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — отметил он.

Столичные аэропорты в ночь на 22 августа временно закрывались. Был задержан 31 рейс, еще семь отменили.

Тема: Военная операция на Украине
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