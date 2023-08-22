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Пригожин объявился после мятежа

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Фото: © кадр из видео

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после июньского мятежа, он рассказал, где сейчас работают вагнеровцы.

«Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия), делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной», — сказал Пригожин на видео, опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». Под видео указан телефон для связи с ЧВК.

Он добавил, что вагнеровцы «кошмарят» террористические международные организации.

Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, после чего бойцы начали «марш справедливости». Благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуацию удалось разрешить, бойцам ЧВК разрешили уехать в Белоруссию.

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