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Прошла тестовая поездка на станции «Спортивная» в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Станция метро «Спортивная»
Фото: © Sibnet.ru

Тестовая поездка прошла на 14 станции новосибирского метрополитена. Приемка станции метро «Спортивная» пройдет в октябре, открыть ее планируют до конца года, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Физическая готовность станции составляет почти 100 %. Осталось завершить работу с документацией – взаимодействуем с экспертизой, надзорными органами, ведется техническая отладка. Это потребует некоторого времени. В октябре мы выходим на приемку станции», – сказал мэр Анатолий Локоть.

По его словам, сроки сдачи станции сдвинули из-за отказа от использования импортных технологий, которые были предусмотрены проектом. В частности, планировалось использовать зарубежное программное обеспечение для автоматизированной оплаты проезда. 

Вместо него пришлось разрабатывать отечественное программное обеспечение и вносить соответствующие изменения в документацию. Сейчас пакет ПО проходит приемку, после чего будет готов к внедрению.

Метрополитен рассчитывает на ежедневный поток в 12 тысяч человек, а в дни спортивных мероприятий – до 40 тысяч. На новой станции будет работать 140 человек, их набирают в штат и обучают.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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