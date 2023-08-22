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Маск говорил Пентагону о «замечательном» разговоре с Путиными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Air Force photo by Van Ha

Американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск осенью прошлого года сказал представителям Пентагона, что общался с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию на Украине, сообщил чиновник из Минобороны США.

Во время обсуждения с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года Маск упомянул о разговоре с Путиным.

«Он сказал: "Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным". И мы подумали: "О боже, это нехорошо"», — сказал изданию The NewYorker высокопоставленный чиновник из Пентагона.

По словам другого собеседника газеты, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными.

О том, что перед публикацией своего мирного плана Маск общался с Путиным, в октябре прошлого года писал Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера. Сам бизнесмен опроверг эту информацию. «Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — сообщил Маск, комментируя публикацию Vice.

Маск 3 октября 2022 года представил план поурегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что Крым должен остаться российским, на захваченных Москвой территориях можно провести новый референдум под наблюдением ООН, а Украина должна получить нейтральный статус. Украинские чиновники раскритиковали Маска, а в Кремле заявили, что его «идеи заслуживают внимания».

Маск неоднократно говорил, что ему не нравится, что созданная им для мирных целей Starlink используется во время войны, кроме того украинские военные пользуются им бесплатно, и бизнесмен несет убытки.

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