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Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»

Источник:
Sibnet.ru
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Авария межпланетной станции «Луна-25» произошла из-за неисправности двигателя, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, установка отключилась позже установленного срока.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, в 14.10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — пояснил специалист в интервью телеканалу «Россия-24».

В результате двигатель вместо запланированных 84 отработал 127 секунд. Это привело к более серьезному изменению высоты станции над поверхностью Луны по сравнению с расчетным, которые предполагали, что «Луна-25» снизится до 18 километров.

Связь с аппаратом потеряли в 14.57 по московскому времени 19 августа, дальнейшие попытки снова установить ее оказались неудачными, добавил Борисов. К этому времени станция уже разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны.

«Луна-25» стала первой за почти 50 лет отечественной станцией, отправленной на естественный спутник Земли. Она должна была приземлиться в районе Южного полюса. «Луну-24» запускали в 1976 году.

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