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Минцифры создаст государственные соседские чаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Clique Images / Unsplash License

Минцифры запустило инновационный проект под названием «Государственные соседские чаты», инициированный совместно с Минстроем. В его рамках предполагается создание государственных соседских чатов, где жильцы смогут обсуждать проблемы с УК и призывать на помощь официальные структуры.

Этот проект нацелен на создание официальных коммуникационных каналов для общения между жителями многоквартирных домов и управляющими организациями, аналогичных частным соседским чатам, развернутым в популярных мессенджерах, рассказали «Известиям» в Минстрое.

Однако в отличие от последних, государственные чаты будут функционировать на платформе VK и интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», становясь единым ресурсом для разрешения всех вопросов, связанных с коммунальным обслуживанием жителей.

Разработчики инициативы указывают на те недостатки свойственные существующим частным соседским чатам, развернутым в мессенджерах. В первую очередь, это касается вопросов безопасности личных данных и возможности их злоупотребления мошенниками. Отмечается, что переписка в таких чатах не имеет юридической силы.

В рамках государственных чатов, доступных через приложение «Госуслуги.Дом», жители смогут обсуждать разнообразные вопросы, связанные с их домами и делиться идеями по улучшению условий проживания. 

Важным аспектом станет то, что только проверенные собственники квартир будут иметь доступ к этим чатам, обеспечивая тем самым конфиденциальность и безопасность общения.

Как создать удобный групповой чат жильцов дома

Пилотный проект домовых чатов уже доступен собственникам квартир, в частности в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

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