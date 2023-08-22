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Устройство для сна на рабочем месте разработали в Японии

Источник:
Sibnet.ru
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Японские ученые представили «Жирафнэп» — инновационную вертикальную капсулу, позволяющую людям спать в положении стоя. Изобретатели уверены, что она изменит способ отдыха офисных работников в течение дня.

Это устройство, размером с небольшую телефонную будку, выглядит как шкаф. Внутри «Жирафнэп» находятся специальные платформы, которые поддерживают вес тела, а специальные материалы блокируют шумы извне, создавая идеальные условия для отдыха.

В Японии, где засыпание за рабочим столом уже долгое время считается социально приемлемым, «Жирафнэп» может найти свое применение и стать популярным среди офисных сотрудников. Это новый способ отдыха, позволяющий не только расслабиться, но и сохранить вертикальное положение тела, что может быть полезно для некоторых людей.

Разработчики отмечают, что «Жирафнэп» предназначен для людей ростом не более 195 сантиметров и весом не более 100 килограмм. Они уверены, что это устройство станет настоящей находкой для офисных работников, которые испытывают усталость в течение рабочего дня и нуждаются в коротком отдыхе.

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