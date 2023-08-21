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Россиянка стала победительницей Кубка мира по шахматам

Источник:
Sibnet.ru
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Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок мира, который проходит в Азербайджане.

В финале Горячкина встречалась с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. В субботу соперницы сыграли первую партию финала, в которой была зафиксирована ничья. В воскресенье прошла вторая партия, в которой соперницы также разделили очки.

В итоге победительница определялась на тай-брейке. В первой партии Горячкина играла белыми, была зафиксирована ничья. Во второй россиянка белыми фигурами добилась преимущества в одну пешку и сумела его реализовать, одержав победу.

Горячкина смогла выиграть Кубок мира впервые в карьере, ранее она уже обеспечила себе участие в турнире претенденток на мировую шахматную корону. Салимова и ставшая в Баку третьей украинка Анна Музычук также получили право на участие в турнире претенденток.

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