Украине ограничат использование истребителей F-16

Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Дания, только на своей территории, заявил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.

По его словам, такие условия выдвигаются при передаче вооружения — истребители должны применяться только «для самозащиты» и не должны действовать за пределами Украины, передает ТАСС.

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. При этом передача самолетов также потребует юридического разрешения США.

Владимир Зеленский в минувшие выходные провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, после которых глава Украины сообщил о согласии Амстердама предоставить ВСУ истребители F-16.