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Школьников научат бороться с вражескими дронами

Источник:
РИА Новости
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Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки — учеников 10-11-х классов научат противодействовать БПЛА противника.

Соответствующие знания теперь содержатся в модуле «Основы технической подготовки и связи». Старшеклассников не только обучат алгоритмам противодействия вражеским дронам, но и научат вести разведку с помощью подобной техники.

В России в рамках предмета об основах безопасности жизнедеятельности с сентября 2024 года введут курс начальной военной подготовки. В этой связи ОБЖ предлагается переименовать в «Основы безопасности и защита Родины».

Вести этот предмет будут не только обычные школьные учителя, но и вернувшиеся со СВО бойцы. Они научат ребят начальной военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи.

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