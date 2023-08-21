Школьников научат бороться с вражескими дронами

Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки — учеников 10-11-х классов научат противодействовать БПЛА противника.

Соответствующие знания теперь содержатся в модуле «Основы технической подготовки и связи». Старшеклассников не только обучат алгоритмам противодействия вражеским дронам, но и научат вести разведку с помощью подобной техники.

В России в рамках предмета об основах безопасности жизнедеятельности с сентября 2024 года введут курс начальной военной подготовки. В этой связи ОБЖ предлагается переименовать в «Основы безопасности и защита Родины».

Вести этот предмет будут не только обычные школьные учителя, но и вернувшиеся со СВО бойцы. Они научат ребят начальной военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи.