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Райффайзенбанк вводит новую комиссию на переводы в долларах

Источник:
Sibnet.ru
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Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% от суммы входящего перевода в долларах США из других банков, сообщается на сайте кредитной организации.

Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, а также малого бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — отмечается в сообщении.

Минимальная сумма комиссии — 1 тысяча долларов, максимальный размер составляет 10 тысяч долларов.

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