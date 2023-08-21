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«Почта России» перестанет принимать письма и посылки без паспорта

Источник:
Sibnet.ru
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«Почта России» с 1 сентября изменит порядок отправки заказных писем, бандеролей и посылок. Теперь отправитель при оформлении заказа обязан будет предъявить паспорт, сообщается на сайте компании.

Чтобы оплачивать отправления онлайн и сдавать их без документов, компания предлагает клиентам подключить сервис «Простая электронная подпись». Зарегистрироваться в нем можно с помощью учетной записи на портале «Госуслуг».

Если гражданин захочет отправить заказное письмо или посылку от имени другого человека, он будет обязан, помимо своего паспорта, предоставить оператору почты заверенную надлежащим образом доверенность.

Сейчас заказное письмо с трек-номером, заказную бандероль или посылку можно отправлять без предъявления документов, удостоверяющих личность.

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