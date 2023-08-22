«Технопром‑2023» стартует в Новосибирске

Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области 22-25 августа, в нем примут участие делегаты из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Республики Беларусь, Республики Иран, стран Азии и Африки, сообщает правительство региона.

Ключевая тема юбилейного форума – «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов». В технологической выставке форума поучаствуют более 250 компаний, 145 экспонентов.

«Основной задачей форума остается обеспечение технологического суверенитета страны. Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты», — сказала замгубернатора Ирина Мануйлова.

В дни форума работа будет идти по 10 трекам: цифровые технологии и ИИ, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, экология и климат, приборо- и станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия.