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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Legend получит более мощный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал испытания внедорожника Lada Niva Legend с двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

На заводском полигоне тесты с более мощным двигателем проходят две машины. «Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки», — сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

Niva Legend получит двигатель ВАЗ-11182. Это восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил, с крутящим моментом 143 Нм. Он устанавливается на модели Largus, Vesta и Granta.

Сейчас на Niva Legend ставят двигатель мощностью 83 лошадиные силы, он не менялся с начала выпуска модели в 1977 году.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что внедорожник в 2024 году получит «новый, современный двигатель, более мощный, тяговитый».

Тема: Русские машины
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