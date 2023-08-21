Lada Niva Legend получит более мощный двигатель

АвтоВАЗ начал испытания внедорожника Lada Niva Legend с двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

На заводском полигоне тесты с более мощным двигателем проходят две машины. «Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки», — сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

Niva Legend получит двигатель ВАЗ-11182. Это восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил, с крутящим моментом 143 Нм. Он устанавливается на модели Largus, Vesta и Granta.

Сейчас на Niva Legend ставят двигатель мощностью 83 лошадиные силы, он не менялся с начала выпуска модели в 1977 году.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что внедорожник в 2024 году получит «новый, современный двигатель, более мощный, тяговитый».